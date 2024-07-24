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Чи усі, хто оновив дані, отримають повістку — коментар ТЦК

24 липня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оновлення військово-облікових даних, хто отримає повістку
Виписування повістки. Фото: Генштаб
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Територіальні центри комплектування будуть відправляти повістки далеко не усім військовозобов’язаним громадянам, які оновили свої військово-облікові дані. Усе залежатиме від ступеня придатності конкретного громадянина до військової служби.

Про це заявила представниця ТЦК Лариса Козак.

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Повістки надійдуть не усім

Повістки отримають далеко не усі військовозобов’язані громадяни, який оновили військово-облікові дані.

"Все залежить від ступеня придатності до військової служби, це визначається ВЛК", — підкреслила Лариса Козак.

Термін призову — що говорять у ТЦК

За її словами термін призову може бути визначений протягом двох місяців.

"У законодавстві України, законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме в статті 22, зазначається, що якщо особа прибуває добровільно без повістки, термін її призову — виключно до навчальних центрів, всі йдуть тільки через навчальні центри, хто не мав бойового досвіду — може визначатися протягом двох місяців", — підкреслила представниця територіального центру комплектування.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. Така функція є однією з найбажаніших у користувачів.

Також приходити до рекрутингового центру військовозобов'язані можуть навіть після отримання повістки. Це необхідно для того, щоб майбутні бійці могли обрати собі посаду та військову частину.

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