Оновлення військово-облікових даних, хто отримає повістку

Чи усі, хто оновив дані, отримають повістку — коментар ТЦК
Територіальні центри комплектування будуть відправляти повістки далеко не усім військовозобов’язаним громадянам, які оновили свої військово-облікові дані. Усе залежатиме від ступеня придатності конкретного громадянина до військової служби.
Про це заявила представниця ТЦК Лариса Козак.
Повістки надійдуть не усім
Повістки отримають далеко не усі військовозобов’язані громадяни, який оновили військово-облікові дані.
"Все залежить від ступеня придатності до військової служби, це визначається ВЛК", — підкреслила Лариса Козак.
Термін призову — що говорять у ТЦК
За її словами термін призову може бути визначений протягом двох місяців.
"У законодавстві України, законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме в статті 22, зазначається, що якщо особа прибуває добровільно без повістки, термін її призову — виключно до навчальних центрів, всі йдуть тільки через навчальні центри, хто не мав бойового досвіду — може визначатися протягом двох місяців", — підкреслила представниця територіального центру комплектування.
Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" можна буде подати запит на відстрочку від мобілізації. Така функція є однією з найбажаніших у користувачів.
Також приходити до рекрутингового центру військовозобов'язані можуть навіть після отримання повістки. Це необхідно для того, щоб майбутні бійці могли обрати собі посаду та військову частину.
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