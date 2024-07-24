Обновление военно-учетных данных, кто получит повестку

Все ли обновившие данные получат повестку — комментарий ТЦК
Территориальные центры комплектования будут отправлять повестки далеко не всем военнообязанным гражданам, обновившим свои военно-учетные данные. Все зависит от степени пригодности конкретного гражданина к военной службе.
Об этом заявила представительница ТЦК Лариса Козак .
Повестки придут не всем
Повестки получат далеко не все военнообязанные граждане, обновившие военно-учетные данные.
"Все зависит от степени годности к военной службе, это определяется ВВК", — подчеркнула Лариса Козак.
Срок призыва — что говорят в ТЦК
По ее словам, срок призыва может быть определен в течение двух месяцев.
"В законодательстве Украины, законе о мобилизационной подготовке и мобилизации, а именно в статье 22, отмечается, что если лицо прибывает добровольно без повестки, срок его призыва — исключительно в учебные центры, все идут только через учебные центры, у которых не было боевого опыта — может определяться в течение двух месяцев", — подчеркнула представительница территориального центра комплектования.
Напомним, в приложении "Резерв+" можно будет подать запрос на отсрочку от мобилизации. Такая функция является одной из самых желанных пользователей.
Также приходить в рекрутинговый центр военнообязанные могут даже после получения повестки. Это необходимо для того, чтобы будущие бойцы могли избрать себе должность и воинскую часть.
Читайте Новини.LIVE!