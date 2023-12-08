Мобілізація ув'язнених в Україні: оцінка Дикого

СІЗО в Україні. Фото: Генпрокуратура

Україні варто мобілізовувати ув'язнених, але виключно на добровільній основі та лише тих, хто засуджений за злочини малої та середньої тяжкості.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів відомий військовий аналітик Євген Дикий.

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"Ув'язнених мобілізовувати варто, але лише добровільно, хто попроситься свідомо спокувати провину перед суспільством на фронті. Замість того даваи їм амністію. Брати засуджених за злочини малої та середньої тяжкості. Інші можуть або дизертувати або перебігти на той бік", — уточнив Дикий.

Загалом за його словами, це не великий ресурс — 50-60 тисяч ув'язнених на всю країну. Із них в армію назбиралось б 5-10 тисяч і цей крок — більше був би шансом для самих ув'язнених.

Дикий також додав, що варто понизити граничний мобілізаційний вік із 27 до 25 років. Хоча такий крок не особливо змінить ситуацію із поповненням рядів ЗСУ. Адже в реальності призвані переважно громадяни 40+, а ще більше — 50+. Тоді як найкращий солдат — це 25-35 років.

Нагадаємо, на думку військового експерта Михайла Самуся, в Україні терміново потрібно змінювати систему мобілізації. Необхідно відійти від репресивної моделі мобілізації, яка залишилася від Радянського Союзу, і перейти до рекрутингової кампанії.