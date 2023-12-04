Військовий експерт пояснив, як потрібно змінити мобілізацію в Україні

Військовозобов'язані явилися за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні терміново потрібно змінювати систему мобілізації. Необхідно від репресивної моделі мобілізації, яка залишилася від Радянського Союзу, переходити до рекрутингової, коли для військовослужбовців буде формуватися мотивація.

Таку думку висловив військовий експерт Михайло Самусь в інтерв'ю NV.

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Експерт пояснив, що зараз в Україні діє модель репресивної мобілізації, яка залишилась від СРСР, однак треба швидко переходити до рекрутингової системи, тоді у військовозобов'язаних буде формуватися мотивація.

"Коли буде формуватися мотиваційна база для того, щоб люди йшли на службу, йшли воювати. І розуміли, чому вони йдуть, які у них будуть переваги після демобілізації. Наприклад, соціальні пакети, пільги в оподаткуванні, якщо це бізнесмен, це пільги в освіті, медичне обслуговування, іпотечні пільги і так далі. Має бути дуже потужний і ефективний соціальний мотиваційний пакет для людей, які йдуть служити", — заявив Самусь.

Він наголосив, що військовий повинен відчувати переваги та зміни після демобілізації. Це відіграє важливу роль, адже людину, яка ризикувала своїм життям, мають поважати.

"Мобілізаційну систему поступово змінюватимуть, однак наразі я не бачу комплексного підходу, який чітко б формував цей мотиваційний пакет людині, яка йде служити", — наголосив експерт.

Михайло Самусь додав, що дуже важливо, щоб люди розуміли, що таке війна і наскільки це страшно і жорстоко, адже там можна загинути, отримати поранення чи інвалідність. Буде справедливо відкрито прописувати державі усі нюанси, розмовляти, комунікувати із суспільством, і тоді країні стане набагато легше в мобілізаційному питанні.

Нагадаємо, нещодавно екскомандир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий заявив, що наступний рік для українців може стати не переможним, а навпаки. Причиною цієї проблеми є брак бійців на фронті.