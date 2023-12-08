Мобилизация заключенных в Украине: оценка Дикого

СИЗО в Украине. Фото: Генпрокуратура

Украине следует мобилизировывать заключенных, но исключительно на добровольной основе и только тех, кто осужден за преступления малой и средней тяжести.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал известный военный аналитик Евгений Дикий.

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"Заключенных мобилизировать стоит, но только добровольно, кто попросится сознательно искупить вину перед обществом на фронте. Вместо того давать им амнистию. Брать осужденных за преступления малой и средней тяжести. Другие могут либо дезертировать, либо перебежать на ту сторону", — уточнил Дикий.

В общем, по его словам, это не большой ресурс — 50-60 тысяч заключенных на всю страну. Из них в армию набралось бы 5-10 тысяч и этот шаг больше был бы шансом для самих заключенных.

Дикий также добавил, что следует снизить предельный мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Хотя такой шаг не особо изменит ситуацию с пополнением рядов ВСУ. Ведь в реальности призваны преимущественно граждане 40+, а еще больше – 50+. В то время как лучший солдат — это 25-35 лет.

Напомним, по мнению военного эксперта Михаила Самуся, в Украине срочно нужно менять систему мобилизации. Необходимо отойти от оставшейся от Советского Союза репрессивной модели мобилизации и перейти к рекрутинговой кампании.