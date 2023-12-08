Мобилизация заключенных в Украине: оценка Дикого

Стоит ли Украине мобилизировать заключенных: ответ Дикого
Украине следует мобилизировывать заключенных, но исключительно на добровольной основе и только тех, кто осужден за преступления малой и средней тяжести.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал известный военный аналитик Евгений Дикий.
"Заключенных мобилизировать стоит, но только добровольно, кто попросится сознательно искупить вину перед обществом на фронте. Вместо того давать им амнистию. Брать осужденных за преступления малой и средней тяжести. Другие могут либо дезертировать, либо перебежать на ту сторону", — уточнил Дикий.
В общем, по его словам, это не большой ресурс — 50-60 тысяч заключенных на всю страну. Из них в армию набралось бы 5-10 тысяч и этот шаг больше был бы шансом для самих заключенных.
Дикий также добавил, что следует снизить предельный мобилизационный возраст с 27 до 25 лет. Хотя такой шаг не особо изменит ситуацию с пополнением рядов ВСУ. Ведь в реальности призваны преимущественно граждане 40+, а еще больше – 50+. В то время как лучший солдат — это 25-35 лет.
Напомним, по мнению военного эксперта Михаила Самуся, в Украине срочно нужно менять систему мобилизации. Необходимо отойти от оставшейся от Советского Союза репрессивной модели мобилизации и перейти к рекрутинговой кампании.
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