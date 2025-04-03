Бронювання на підприємстві - що впливає на кількість заброньованих

Працівники на підприємстві. Фото: LexInform

Під час складання списків на бронювання на підприємствах, які мають право на бронь лише для частини своїх працівників, мають бути враховані ті працівники, які раніше отримали відстрочку. Не враховуються лише жінки, які є військовозобов’язаними.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Під час процесу бронювання від мобілізації деякі підприємства має право на бронь лише для частини своїх працівників.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи треба враховувати під час вирахування відсотків для бронювання тих працівників, які раніше отримали відстрочку з різних причин.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що ці громадяни мають бути враховані у загальній кількості військовозобов’язаних.

Кого не враховують під час складання списків на бронювання

Також Айвазян пояснив, кого ще з працівників враховують під час бронювання, а кого ні

"До загальної кількості військовозобов’язаних працівників враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року", — зазначив адвокат.

А не враховуються під час вирахування відсотку працівників, які можуть бути заброньовані, військовозобов’язані-жінки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливо забронювати нового працівника на підприємстві.

Додамо, ми повідомляли про те, чи збережеться бронювання після перереєстрації у іншому територіальному центрі комплектування.