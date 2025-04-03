Бронирование на предприятии - что влияет на количество забронированных

Работники на предприятии. Фото: LexInform

При составлении списков на бронирование на предприятиях, имеющих право на бронь только для части своих работников, должны быть учтены те работники, которые ранее получили отсрочку. Не учитываются только женщины, которые являются военнообязанными.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Во время процесса бронирования от мобилизации некоторые предприятия имеет право на бронь только для части своих работников.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, надо ли учитывать при вычете процентов для бронирования тех работников, которые ранее получили отсрочку по разным причинам.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что эти граждане должны быть учтены в общем количестве военнообязанных.

Кого не учитывают при составлении списков на бронирование

Также Айвазян объяснил, кого еще из работников учитывают при бронировании, а кого нет

"В общее количество военнообязанных работников учитываются работники, призванные на военную службу по мобилизации после 18 мая 2024 года", — отметил адвокат.

А не учитываются при вычислении процента работников, которые могут быть забронированы, военнообязанные-женщины.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли забронировать нового работника на предприятии.

Добавим, мы сообщали о том, сохранится ли бронирование после перерегистрации в другом территориальном центре комплектования.