Бронювання від мобілізації - чи можна забронювати нового працівника

Громадянин на комісії з військового обліку в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Громадяни, які працюють на підприємствах, визнаних критично важливими для української економіки, мають право на бронювання від мобілізації. Юристи пояснили, чи впливає на можливість мобілізації час роботи на підприємстві.

Про це на порталі Юристи.UA написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання від мобілізації

В Україні частина військовозобов’язаних має право на бронювання, якщо працює на підприємстві, яке є критично важливим для функціонування вітчизняної економіки в часи війни.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його забронювати на критично важливому підприємстві, куди він тільки влаштовується.

До того ж ця особа перебуває за межами України.

Скільки треба попрацювати на підприємстві для броні

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що жодних перешкод для бронювання у такій ситуації немає.

"Так, звичайно, Вас можуть забронювати", — запевнив громадянина юрист.

На процес бронювання не впливає час роботи на критично важливому підприємстві.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати заброньованого працівника.

Додамо, ми повідомляли про те, як громадянин може самостійно зняти бронь в ТЦК і навіщо це може йому знадобитись.