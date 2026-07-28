Чи впливають недоліки в роботі ТЦК на мобілізацію: пояснення військового оглядача

Працівники ТЦК, Олексій Гетьман. Фото: Міноборони, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

В Україні не спостерігається критичних проблем із мобілізацією, а більшість територіальних центрів комплектування працюють без суттєвих порушень. Недоліки, за оцінками військового оглядача Олексія Гетьмана, виявили лише у 3–5% ТЦК. Водночас потреби війська в особовому складі здебільшого вдається забезпечувати.

Про це Гетьман заявив в ефірі Ранок.LIVE.

В Україні лише у 3–5% ТЦК виявили недоліки

Гетьман заявив, що із близько 200 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки недоліки зафіксували лише у невеликої частини. За його словами, проблеми виявили приблизно у 3–5% ТЦК, тоді як решта працює у штатному режимі.

Військовий оглядач також наголосив, що говорити про провал мобілізації чи критичну ситуацію немає підстав.

"Провалів таких, що у нас просто катастрофа з мобілізацією, немає. Значить, якось воно працює, якось мобілізація відбувається", — сказав Гетьман.

Він додав, що не може назвати точних показників, однак, за його оцінкою, потреби у поповненні особового складу виконуються приблизно на 80–90%, а подекуди й повністю — на 100%.

Як писали Новини.LIVE, в Україні зареєстрували електронну петицію із закликом зменшити граничний вік перебування на військовій службі під час воєнного стану з 60 до 55 років. Автори ініціативи вважають, що після 55 років фізичні можливості багатьох військовозобов'язаних знижуються, а їхня робота в цивільному секторі має важливе значення для економіки. Також вони пропонують надати право звільнятися зі служби за власним бажанням військовим, які досягли 55-річного віку.

Крім того, у Міністерстві оборони повідомили, що найближчим часом уряду представлять реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За словами заступника міністра оборони Василя Шкуракова, вона стане другим етапом оновлення системи проходження військової служби після запровадження нових форматів контрактів. Очікується, що зміни стосуватимуться рекрутингу, мобілізації та роботи ТЦК, однак деталі реформи поки не розкривають.