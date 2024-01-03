Чи вручатимуть правоохоронці повістки на блокпостах Київщини — відповідь поліції

Поліцейський на блокпості. Ілюстративне фото: vinbazar.com

Мережею поширюється неправдива інформація про роботу поліції на блокпостах у Київській області. Йдеться про те, що правоохоронцям начебто наказали роздавати повістки на контрольно-пропускних пунктах Київщини.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Київської області.

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За словами начальника поліції Київщини Анатолія Щадила, поліцейські області не займаються цілеспрямовано перевіркою громадян для їхньої подальшої мобілізації. Вони виконують лише поліцейські функції, які передбачено постановою Кабінету Міністрів України.

"А саме забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо. Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету Міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону", — запевнив очільник Поліції Київської області.

Скриншот допису з Facebook Поліції Київської області

Що про це відомо

У Київській області посилюють безпекові заходи, через що збільшилася кількість блокпостів. З'явилася інформація, що метою цього є вручення повісток, проте в комендатурі Київської області це спростували.

Раніше в ТЦК прокоментували свої повноваження щодо видачі повісток на блокпостах Київської області. Там заявили, що їм та обласній поліції поставили завдання розшукати "осіб, які порушують законодавство про мобілізацію" на блокпостах.