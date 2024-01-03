Будут ли правоохранители вручать повестки на блокпостах Киевской области — ответ полиции

Полицейский на блокпосте. Иллюстративное фото: vinbazar.com

В сети распространяется ложная информация о работе полиции на блокпостах в Киевской области. Речь идет о том, что стражам порядка вроде как приказали раздавать повестки на контрольно-пропускных пунктах Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевской области.

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По словам начальника полиции Киевской области Анатолия Щадило, полицейские области не занимаются целенаправленно проверкой граждан для их дальнейшей мобилизации. Они выполняют только полицейские функции, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины.

"А именно обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов и т.д. Меры, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета Министров №1487 от 30 декабря 2022 только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона", — заверил глава Полиции Киевской области.

Скриншот сообщения из Facebook Полиции Киевской области

Что об этом известно

В Киевской области усиливают меры безопасности, в связи с чем увеличилось количество блокпостов. Появилась информация, что целью этого является вручение повесток, однако в комендатуре Киевской области это опровергли.

Ранее в ТЦК прокомментировали свои полномочия по выдаче повесток на блокпостах Киевской области. Там заявили, что им и областной полиции поставили задачу разыскать "лиц, нарушающих законодательство о мобилизации" на блокпостах.