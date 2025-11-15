Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Чи законне примусове доставлення в ТЦК — є офіційна відповідь

Чи законне примусове доставлення в ТЦК — є офіційна відповідь

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 01:30
Оновлено: 00:39
ТЦК має всі законні повноваження примусової мобілізації — офіційна відповідь
Момент так званої "бусифікації". Ілюстративне фото: Кадр з відео

Примусове доставлення військовозобов'язаних до ТЦК в Україні є законним, хоча і є вимушеним кроком в умовах війни. Це ненормальне явище для мирної держави, проте питання стоїть про виживання країни.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація — питання виживання, а не примус

Роман Істомін зазначив, що розуміє, що його слова можуть викликати хвилю негативу, але вважає за необхідне говорити відверто про реалії воєнного часу. Він пояснив, що частина громадян сприймає мобілізацію як примус, тоді як насправді це є питанням виживання держави.

Істомін визнав, що ТЦК інколи недостатньо чітко комунікують з населенням, але головною проблемою, на його думку, залишається небажання частини громадян чути про свої конституційні обов'язки.

Речник ТЦК підкреслив, що існує добровільна служба за контрактом та обов'язкова — за мобілізацією, яка часто переростає у примусову форму.

"Якщо громадянин відмовляється від обов’язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція. Це не означає, що його одразу мобілізують. Часто буває, що людину приводять до ТЦК, її направляють на ВЛК, а потім з'ясовується, що особа має право на відстрочку, але не оформила документи. А потім з'являються скандальні історії — "забрали з вулиці", "призвали з відстрочкою" тощо", — додав Істомін.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кожного місяця Україна мобілізує десятки тисяч людей. Однак партнери хочуть більшого.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, чи можуть в Україні мобілізувати безхатьків.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані бусифікація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації