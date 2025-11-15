ТЦК має всі законні повноваження примусової мобілізації — офіційна відповідь

Момент так званої "бусифікації". Ілюстративне фото: Кадр з відео

Примусове доставлення військовозобов'язаних до ТЦК в Україні є законним, хоча і є вимушеним кроком в умовах війни. Це ненормальне явище для мирної держави, проте питання стоїть про виживання країни.

Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін.

Мобілізація — питання виживання, а не примус

Роман Істомін зазначив, що розуміє, що його слова можуть викликати хвилю негативу, але вважає за необхідне говорити відверто про реалії воєнного часу. Він пояснив, що частина громадян сприймає мобілізацію як примус, тоді як насправді це є питанням виживання держави.

Істомін визнав, що ТЦК інколи недостатньо чітко комунікують з населенням, але головною проблемою, на його думку, залишається небажання частини громадян чути про свої конституційні обов'язки.

Речник ТЦК підкреслив, що існує добровільна служба за контрактом та обов'язкова — за мобілізацією, яка часто переростає у примусову форму.

"Якщо громадянин відмовляється від обов’язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція. Це не означає, що його одразу мобілізують. Часто буває, що людину приводять до ТЦК, її направляють на ВЛК, а потім з'ясовується, що особа має право на відстрочку, але не оформила документи. А потім з'являються скандальні історії — "забрали з вулиці", "призвали з відстрочкою" тощо", — додав Істомін.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кожного місяця Україна мобілізує десятки тисяч людей. Однак партнери хочуть більшого.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, чи можуть в Україні мобілізувати безхатьків.