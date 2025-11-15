Видео
Видео

Законно ли принудительное доставление в ТЦК — официальный ответ

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 01:30
обновлено: 00:39
ТЦК имеет все законные полномочия принудительной мобилизации — официальный ответ
Момент так называемой "бусификации". Иллюстративное фото: Кадр из видео

Принудительная доставка военнообязанных в ТЦК в Украине является законной, хотя и является вынужденным шагом в условиях войны. Это ненормальное явление для мирного государства, однако вопрос стоит о выживании страны.

Об этом в интервью "Главкому" заявил представитель Полтавского ТЦК и СП Роман Истомин.

Мобилизация — вопрос выживания, а не принуждение

Роман Истомин отметил, что понимает, что его слова могут вызвать волну негатива, но считает необходимым говорить откровенно о реалиях военного времени. Он пояснил, что часть граждан воспринимает мобилизацию как принуждение, тогда как на самом деле это является вопросом выживания государства.

Истомин признал, что ТЦК иногда недостаточно четко коммуницируют с населением, но главной проблемой, по его мнению, остается нежелание части граждан слышать о своих конституционных обязанностях.

Представитель ТЦК подчеркнул, что существует добровольная служба по контракту и обязательная - по мобилизации, которая часто перерастает в принудительную форму.

"Если гражданин отказывается от обязательной службы, остается только принудительная доставка, которую выполняет полиция. Это не означает, что его сразу мобилизуют. Часто бывает, что человека приводят в ТЦК, его направляют на ВВК, а потом выясняется, что лицо имеет право на отсрочку, но не оформило документы. А потом появляются скандальные истории — "забрали с улицы", "призвали с отсрочкой" и т.д.", — добавил Истомин.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что каждый месяц Украина мобилизует десятки тысяч людей. Однако партнеры хотят большего.

Напомним, адвокат объяснила, могут ли в Украине мобилизовать бездомных.

