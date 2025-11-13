Відео
Україна
Відео

Мобілізація в Україні — чи підлягають призову безхатьки

Дата публікації: 13 листопада 2025 01:30
Оновлено: 05:30
Чи можуть мобілізувати безхатьків — відповідь адвоката
Бездомний чоловік із представником ТЦК та СП. Фото ілюстративне: ШІ

В умовах загальної мобілізації до служби можуть залучити будь-якого громадяна призовного віку, якого визнала придатним ВЛК. Чи має ця людина житло або місце реєстрації — неважливо.

Про це в ефірі День.LIVE повідомила адвокатка Тетяна Козаченко.

Читайте також:

Мобілізація бездомних

За словами правознавиці, були випадки, коли люди, які не знали, як себе реалізувати, пішли воювати й більше не схотіли повертатися до колишнього способу життя.

"Вони знайшли власну реалізацію. Вони знайшли власну родину. Але це питання етично-морального характеру. До юридичного питання воно відношення не має", — підсумувала юристка.

Нагадаємо, студенти мають право на відстрочку. Щоправда, дехто зі здобувачів освіти вже цього місяця може таку привілею втратити.

Нагадаємо, тим, хто ухиляється від мобілізації, загрожує кримінальна відповідальність. Щоправда, карають лише впродовж п'яти років після скоєння порушення.

армія військовий призов бездомні мобілізація війна в Україні військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
