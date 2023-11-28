Чи законно працівникам ТЦК перевіряти документи на вулиці — роз'яснення адвоката

Перевірка документів на вулиці. Фото: mltpl.city

Нещодавно у Львівській області представників ТЦК та СП уповноважили перевіряти документи у всіх військовозобов’язаних чоловіків просто на вулиці. Однак не завжди такі перевірки законні.

Адвокат Марина Бекало розповіла у коментарі ТСН, чи законні такі дії та хто має право перевіряти документи.

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За словами Марини Бекало, до цього наказу виникає багато питань, адже перевіряти документи в осіб, які не вчинили ніякого правопорушення, а просто є чоловіками віком від 18 до 60 років — вже є незаконними заходами.

"Перевіряти документи у громадян, які, наприклад, не вчиняють жодного правопорушення і не викликають обґрунтованих підозр лише за тією підставою, що це є людина чоловічої статі віком від 18-60 років, вже є незаконними заходами. І наказ Львівської військової адміністрації не може містити зобов’язання чоловіків надавати свої документи представникам ТЦК та СП лише на вимогу представників ТЦК СП без підстав, що визначені Постановою КМУ", — наголосила вона.

Вона розповіла, що є лише декілька підстав перевіряти документи на вулиці і вони зазначені Постановою КМУ. Серед них, зокрема:

якщо особа порушує відповідні заборони, введені на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану;

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;

Чи можна не надати представникам ТЦК документи для перевірки

Експертка зауважила, що згідно зі ст. 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

"Тож виконувати наказ коменданта, який не відповідає законодавству, ніхто не зобов'язаний. Відповідно, така особа не може бути притягнута до відповідальності", — резюмувала Бекало.

Нагадаємо, 21 листопада у Львівській області видали новий наказ, який дозволяє працівникам ТЦК та СП перевіряти документи військовозобов'язаних чоловіків просто на вулиці. Зокрема, це стосується чоловіків віком від 18 до 60 років.