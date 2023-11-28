Законно ли работникам ТЦК проверять документы на улице — разъяснение адвоката

Проверка документов на улице. Фото: mltpl.city

Недавно во Львовской области представителей ТЦК и СП уполномочили проверять документы у всех военнообязанных мужчин прямо на улице. Однако не всегда такие проверки законны.

Адвокат Марина Бекало рассказала в комментарии ТСН, законны ли такие действия и кто имеет право проверять документы.

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По словам Марины Бекало, к этому приказу возникает много вопросов, ведь проверять документы у лиц, которые не совершили никакого правонарушения, а просто есть мужчинамы в возрасте от 18 до 60 лет — уже незаконные меры.

"Проверять документы у граждан, которые, например, не совершают никакого правонарушения и не вызывают обоснованных подозрений только по тому основанию, что это человек мужского пола в возрасте от 18-60 лет уже является незаконными мерами. И приказ Львовской военной администрации не может содержать обязательств мужчин предоставлять свои документы представителям ТЦК и СП только по требованию представителей ТЦК СП без оснований, определенных Постановлением КМУ", — подчеркнула она.

Она рассказала, что есть всего несколько оснований проверять документы на улице и они указаны Постановлением КМУ. Среди них, в частности:

если лицо нарушает соответствующие запреты, введенные на территории, где введен правовой режим военного положения;

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо имеет отношение к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится в месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено, или для хранения, использование или перевозка которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

Можно ли не предоставить представителям ТЦК документы для проверки

Эксперт заметила, что согласно ст. 19 Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

"Поэтому выполнять приказ коменданта, не соответствующего законодательству, никто не обязан. Соответственно, такое лицо не может быть привлечено к ответственности", — резюмировала Бекало.

Напомним, 21 ноября во Львовской области издали новый приказ, позволяющий работникам ТЦК и СП проверять документы военнообязанных мужчин прямо на улице. В частности, это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.