Яка відповідальність за відмову від перевірки документів співробітниками ТЦК і СП

Юрист пояснив, що загрожує чоловікам у разі відмови показати документи працівникам ТЦК
Якщо вас зупинили на блокпосту чи на вулиці, чи можна відмовитись від перевірки документів та які наслідки матиме така відмова. Юрист Євгеній Промський пояснив, чи є військовий стан та мобілізація підставою для перевірки документів.
Відповідь юриста-волонтера Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Євгенія Промського.
Що буде якщо відмовитись від перевірки документів під час мобілізації
У разі відмови надати документи або у разі їх відсутності до вас можуть застосувати адміністративне затримання для встановлення особи строком до 3 годин, про що має бути складений протокол.
З якою метою проводиться перевірка документів
Перевірка документів проводиться для того, щоб вписати дані особи в повістку.
"Співробітники ТЦК (та військовослужбовці взагалі) мають право зупиняти транспорт та перевіряти документи за умови, якщо такі особи прямо визначені в наказі коменданта. Тобто, без пред'явлення такого наказу перевірка документів військовими є незаконною. Також, перевіряти документи мають право поліцейські (без наказу коменданта)", — пояснив Промський.
Які є законні підстави для перевірки документів
- якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
- якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
- якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;
- якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;
- якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
- якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;
- порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.
"Тобто, військовий стан, мобілізація та необхідність заповнити повістку не є підставою для перевірки документів", — наголосив Промський.
Раніше, Новини.LIVE писали, чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, якщо він законно виїхав за кордон.
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