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Юрист пояснив, що загрожує чоловікам у разі відмови показати документи працівникам ТЦК

20 листопада 2023 19:30
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Яка відповідальність за відмову від перевірки документів співробітниками ТЦК і СП
Перевірка документів на блокпосту. Фото: УНІАН..
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Якщо вас зупинили на блокпосту чи на вулиці, чи можна відмовитись від перевірки документів та які наслідки матиме така відмова. Юрист Євгеній Промський пояснив, чи є військовий стан та мобілізація підставою для перевірки документів.

Відповідь юриста-волонтера Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Євгенія Промського.

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Що буде якщо відмовитись від перевірки документів під час мобілізації

У разі відмови надати документи або у разі їх відсутності до вас можуть застосувати адміністративне затримання для встановлення особи строком до 3 годин, про що має бути складений протокол.

З якою метою проводиться перевірка документів

Перевірка документів проводиться для того, щоб вписати дані особи в повістку.

"Співробітники ТЦК (та військовослужбовці взагалі) мають право зупиняти транспорт та перевіряти документи за умови, якщо такі особи прямо визначені в наказі коменданта. Тобто, без пред'явлення такого наказу перевірка документів військовими є незаконною. Також, перевіряти документи мають право поліцейські (без наказу коменданта)", — пояснив Промський.

промський скриншот
Скріншот

Які є законні підстави для перевірки документів

  • якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;
  • якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;
  • якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;
  • якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;
  • якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;
  • якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;
  • порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Тобто, військовий стан, мобілізація та необхідність заповнити повістку не є підставою для перевірки документів", — наголосив Промський.

Раніше, Новини.LIVE писали, чи можуть оголосити в розшук військовозобов'язаного, якщо він законно виїхав за кордон.

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