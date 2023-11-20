Яка відповідальність за відмову від перевірки документів співробітниками ТЦК і СП

Перевірка документів на блокпосту. Фото: УНІАН..

Якщо вас зупинили на блокпосту чи на вулиці, чи можна відмовитись від перевірки документів та які наслідки матиме така відмова. Юрист Євгеній Промський пояснив, чи є військовий стан та мобілізація підставою для перевірки документів.

Відповідь юриста-волонтера Гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Євгенія Промського.

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У разі відмови надати документи або у разі їх відсутності до вас можуть застосувати адміністративне затримання для встановлення особи строком до 3 годин, про що має бути складений протокол.

З якою метою проводиться перевірка документів

Перевірка документів проводиться для того, щоб вписати дані особи в повістку.

"Співробітники ТЦК (та військовослужбовці взагалі) мають право зупиняти транспорт та перевіряти документи за умови, якщо такі особи прямо визначені в наказі коменданта. Тобто, без пред'явлення такого наказу перевірка документів військовими є незаконною. Також, перевіряти документи мають право поліцейські (без наказу коменданта)", — пояснив Промський.

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Які є законні підстави для перевірки документів

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Тобто, військовий стан, мобілізація та необхідність заповнити повістку не є підставою для перевірки документів", — наголосив Промський.

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