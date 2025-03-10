Бронирование после увольнения с работы — остается ли броня

Работники критически важного предприятия. Фото: УНІАН

Бронирование на критически важном для украинской экономики предприятии предоставляется только до того момента, пока работник занимает соответствующую должность. Если работник увольняется, он теряет право на бронирование и может быть мобилизованным.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Сергей Богун.

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Военнообязанные граждане Украины, которые работают на стратегически важных для украинской экономики предприятиях, имеют право на бронирование от мобилизации.

Процессом бронирования занимается само предприятие, которое для начала должно доказать, что соответствует критериям критической важности.

Когда бронирование теряется автоматически

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, остается ли бронирование за гражданином, который увольняется с должности на критически важном предприятии.

Юрист Сергей Богун подчеркнул в своем ответе, что, поскольку бронирование оформляет предприятие, то оно остается за предприятием, а не за работником.

"Да, бронирование аннулируется, если работник увольняется с работы", — отметил Богун.

Таким образом гражданина, который уволился с критически важного предприятия, могут мобилизовать, если у него нет каких-то оснований для отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о топ-5 новых правил о бронировании работников, которые стоит знать.

Добавим, мы сообщали о том, что в феврале Кабмин внес изменения относительно бронирования работников.