Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Чи зможуть аспіранти-контрактники отримати відстрочку — Мін'юст дав відповідь arrow

Чи зможуть аспіранти-контрактники отримати відстрочку — Мін'юст дав відповідь

26 липня 2024 16:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Скасування відстрочки для аспірантів-контрактників — у Мінюсті винесли вердикт
Студенти в університеті. Фото: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство юстиції України відмовилося скасувати накази Міністерства освіти, що позбавляють аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. У Мін'юсті заявили, що обставини для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні.

Про це повідомила Судово-юридична газета у п'ятницю, 26 липня.

Читайте також:

Аспіранти-контрактники більше не матимуть права на відстрочку

У червні міністр освіти Оксен Лісовий видав спецнаказ, яким аспірантів очної форми лишив права навчатися на контракті. Відповідно до документа, вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

Тоді Державна регуляторна служба радила Мін'юсту скасувати державну реєстрацію наказів щодо позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. 

У Міністерстві юстиції України повідомили, що вони не скасовуватимуть накази Міносвіти 909 і 910 від 24 червня, зокрема, і те, що навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку.

У відповідь на повідомлення Державної регуляторної служби, яка вважала за потрібне провести перевірку цих наказів, у Мін'юсті зазначили, що обставини, визначені ч. 1 ст. 25 Закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні.

Нагадаємо, за законом про мобілізацію в Україні студенти-чоловіки мають право на відстрочку у зв'язку з навчанням, однак не всі. 

Раніше ми писали, що в Міністерстві оборони назвали умови, завдяки яким студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Один із критеріїв — вступ на бюджет на денну або дуальну форму.

навчання мобілізація відстрочка Аспірант контракт Міносвіти Міністерство юстиції

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу