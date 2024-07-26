Скасування відстрочки для аспірантів-контрактників — у Мінюсті винесли вердикт

Студенти в університеті. Фото: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Міністерство юстиції України відмовилося скасувати накази Міністерства освіти, що позбавляють аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації. У Мін'юсті заявили, що обставини для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні.

Про це повідомила Судово-юридична газета у п'ятницю, 26 липня.

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Аспіранти-контрактники більше не матимуть права на відстрочку

У червні міністр освіти Оксен Лісовий видав спецнаказ, яким аспірантів очної форми лишив права навчатися на контракті. Відповідно до документа, вступити на контракт до аспірантури можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку.

Тоді Державна регуляторна служба радила Мін'юсту скасувати державну реєстрацію наказів щодо позбавлення аспірантів-контрактників права на відстрочку від мобілізації.

У Міністерстві юстиції України повідомили, що вони не скасовуватимуть накази Міносвіти 909 і 910 від 24 червня, зокрема, і те, що навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку.

У відповідь на повідомлення Державної регуляторної служби, яка вважала за потрібне провести перевірку цих наказів, у Мін'юсті зазначили, що обставини, визначені ч. 1 ст. 25 Закону "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні.

Нагадаємо, за законом про мобілізацію в Україні студенти-чоловіки мають право на відстрочку у зв'язку з навчанням, однак не всі.

Раніше ми писали, що в Міністерстві оборони назвали умови, завдяки яким студенти можуть отримати відстрочку від мобілізації. Один із критеріїв — вступ на бюджет на денну або дуальну форму.