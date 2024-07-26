Отмена отсрочки для аспирантов-контрактников — в Минюсте вынесли вердикт

Смогут ли аспиранты-контрактники получить отсрочку — Минюст ответил
Министерство юстиции Украины отказалось отменить приказы Министерства образования, лишающие аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации . В Минюсте заявили, что обстоятельства для отмены решения государственной регистрации этих приказов отсутствуют.
Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в пятницу, 26 июля.
Аспиранты-контрактники больше не будут иметь права на отсрочку
В июне министр образования Оксен Лесной издал спецнаказ, которым аспирантов очной формы оставил право учиться на контракте. Согласно документу, вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие права на отсрочку.
Тогда Государственная регуляторная служба рекомендовала Минюсту отменить государственную регистрацию приказов о лишении аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации.
В Министерстве юстиции Украины сообщили, что они не будут отменять приказы Минобразования 909 и 910 от 24 июня, в том числе и то, что обучение в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку.
В ответ на сообщение Государственной регуляторной службы, которая сочла нужным провести проверку этих приказов, в Минюсте отметили, что обстоятельства, определенные ч. 1 ст. 25 Закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", для отмены решения государственной регистрации этих приказов отсутствуют.
Напомним, по закону о мобилизации в Украине студенты-мужчины имеют право на отсрочку по учебе, однако не все.
Ранее мы писали, что в министерстве обороны назвали условия, благодаря которым студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Один из критериев – вступление в бюджет на дневную или дуальную форму.
Читайте Новини.LIVE!