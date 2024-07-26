Отмена отсрочки для аспирантов-контрактников — в Минюсте вынесли вердикт

Студенты в университете. Фото: Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа

Министерство юстиции Украины отказалось отменить приказы Министерства образования, лишающие аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации . В Минюсте заявили, что обстоятельства для отмены решения государственной регистрации этих приказов отсутствуют.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета в пятницу, 26 июля.

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Аспиранты-контрактники больше не будут иметь права на отсрочку

В июне министр образования Оксен Лесной издал спецнаказ, которым аспирантов очной формы оставил право учиться на контракте. Согласно документу, вступить на контракт в аспирантуру можно будет только на заочную или вечернюю формы, не дающие права на отсрочку.

Тогда Государственная регуляторная служба рекомендовала Минюсту отменить государственную регистрацию приказов о лишении аспирантов-контрактников права на отсрочку от мобилизации.

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что они не будут отменять приказы Минобразования 909 и 910 от 24 июня, в том числе и то, что обучение в аспирантуре по контракту больше не дает право на отсрочку.

В ответ на сообщение Государственной регуляторной службы, которая сочла нужным провести проверку этих приказов, в Минюсте отметили, что обстоятельства, определенные ч. 1 ст. 25 Закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", для отмены решения государственной регистрации этих приказов отсутствуют.

Напомним, по закону о мобилизации в Украине студенты-мужчины имеют право на отсрочку по учебе, однако не все.

Ранее мы писали, что в министерстве обороны назвали условия, благодаря которым студенты могут получить отсрочку от мобилизации. Один из критериев – вступление в бюджет на дневную или дуальную форму.