Документи для укладання шлюбу - чи треба чоловікам військовий квиток

Чи зможуть чоловіки одружуватися без військового квитка — що дізнається ТЦК після реєстрації шлюбу
В Україні для одруження громадяни мають подати заяву та паспорти, але в РАЦСі можуть запросити військовий квиток.
Чи можна укласти шлюб без нього і які дані пвісля одруження дізнається про чоловіка ТЦК, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.
Укладання шлюбу під час війни
"При поданні заяви про державну реєстрацію шлюбу людина заповнює відповідні графи для надання інформації.В окремій графі зазначається, де саме військовозобов'язаний перебуває на обліку, а також номер військового квитка. При поданні заяви на шлюб у чоловіка можуть запитати військовий квиток. Однак жодною нормою не передбачено, що його потрібно обов'язково надати", — сказала юристка.
За її словами, навіть за відсутності військового квитка у реєстрації шлюбу не відмовлять. Але після реєстрації шлюбу в Україні відповідні інстанції передають дані про військовозобов'язаного чоловіка до ТЦК та СП про зміну сімейного стану.
Нагадаємо, право вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають працівники ТЦК, а також робітники сільських, селищних і міських рад, керівники підприємств і навіть навчальних закладів, але на підставі відповідного розпорядження територіального центру комплектування.
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