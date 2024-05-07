Документи для укладання шлюбу - чи треба чоловікам військовий квиток

Шлюб під час війни. Фото: Соцмережі

В Україні для одруження громадяни мають подати заяву та паспорти, але в РАЦСі можуть запросити військовий квиток.

Чи можна укласти шлюб без нього і які дані пвісля одруження дізнається про чоловіка ТЦК, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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"При поданні заяви про державну реєстрацію шлюбу людина заповнює відповідні графи для надання інформації.В окремій графі зазначається, де саме військовозобов'язаний перебуває на обліку, а також номер військового квитка. При поданні заяви на шлюб у чоловіка можуть запитати військовий квиток. Однак жодною нормою не передбачено, що його потрібно обов'язково надати", — сказала юристка.

За її словами, навіть за відсутності військового квитка у реєстрації шлюбу не відмовлять. Але після реєстрації шлюбу в Україні відповідні інстанції передають дані про військовозобов'язаного чоловіка до ТЦК та СП про зміну сімейного стану.

Нагадаємо, право вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають працівники ТЦК, а також робітники сільських, селищних і міських рад, керівники підприємств і навіть навчальних закладів, але на підставі відповідного розпорядження територіального центру комплектування.