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Хто і де може вручати повістки — роз'яснення Уряду

30 квітня 2024 03:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Хто має право вручати повістки в Україні
Військовий виписує повістку. Фото ілюстративне: 20minut
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Право вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають працівники ТЦК, а також робітники сільських, селищних і міських рад, керівники підприємств і навіть навчальних закладів, але на підставі відповідного розпорядження територіального центру комплектування.

Пише "РБК-Україна", посилаючись на постанову КМУ та заяви членів уряду. 

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Згідно з новим законом про мобілізацію, поліцейські не будуть вручати повістки. Їх завдання — забезпечувати порядок, коли представники ТЦК видають повістки громадянам. Водночас  ТЦК можуть подавати військовозобов'язаних у розшук, якщо, наприклад, чоловік проігнорував виклик до війсськомату. Тоді правоохоронці встановлюють місце перебування ухилянта і можуть його затримати, а потім доправити до ТЦК. 

"Військовозобов'язаний має право вимагати від представників ТЦК назватися, сказати посаду, показати службове посвідчення та наказ керівника ТЦК, який уповноважив їх на вручення повістки", — зазначає "РБК-Україна".

Де можуть вручити повістку 

Фактично працівник ТЦК може будь-де виписати повістку. І принести її вам додому, до навчального закладу, на роботу.  Або ж вручити документ просто на вулиці, у громадських місцях, на блокпостах тощо. 

Зверніть увагу: у повістці має бути прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного, дата, час та адреса прибуття, підпис начальника ТЦК з "мокрою" печаткою. 

Нагадаємо, у пресслужба Міністерства оборони України повідомили, кому нададуть відстрочку від мобілізації вже у травні 2024 року. Також ми писали, що волонтери згідно з чинним законодавством не мають право на відстрочку від призову до війська під час воєнного стану. 

війна
закон
мобілізація
відстрочка
ТЦК та СП
ухилянти

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