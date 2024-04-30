Хто має право вручати повістки в Україні

Військовий виписує повістку. Фото ілюстративне: 20minut

Право вручати повістки військовозобов'язаним українцям мають працівники ТЦК, а також робітники сільських, селищних і міських рад, керівники підприємств і навіть навчальних закладів, але на підставі відповідного розпорядження територіального центру комплектування.

Пише "РБК-Україна", посилаючись на постанову КМУ та заяви членів уряду.

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Згідно з новим законом про мобілізацію, поліцейські не будуть вручати повістки. Їх завдання — забезпечувати порядок, коли представники ТЦК видають повістки громадянам. Водночас ТЦК можуть подавати військовозобов'язаних у розшук, якщо, наприклад, чоловік проігнорував виклик до війсськомату. Тоді правоохоронці встановлюють місце перебування ухилянта і можуть його затримати, а потім доправити до ТЦК.

"Військовозобов'язаний має право вимагати від представників ТЦК назватися, сказати посаду, показати службове посвідчення та наказ керівника ТЦК, який уповноважив їх на вручення повістки", — зазначає "РБК-Україна".

Де можуть вручити повістку

Фактично працівник ТЦК може будь-де виписати повістку. І принести її вам додому, до навчального закладу, на роботу. Або ж вручити документ просто на вулиці, у громадських місцях, на блокпостах тощо.

Зверніть увагу: у повістці має бути прізвище, ім'я, по батькові військовозобов'язаного, дата, час та адреса прибуття, підпис начальника ТЦК з "мокрою" печаткою.

Нагадаємо, у пресслужба Міністерства оборони України повідомили, кому нададуть відстрочку від мобілізації вже у травні 2024 року. Також ми писали, що волонтери згідно з чинним законодавством не мають право на відстрочку від призову до війська під час воєнного стану.