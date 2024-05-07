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Смогут ли мужчины жениться без военного билета — что узнает ТЦК после регистрации брака

7 мая 2024 22:26
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Документы для заключения брака - нужно ли мужчинам военный билет
Брак во время войны. Фото: Соцсети
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине для женитьбы граждане должны подать заявление и паспорта, но в ЗАГСе могут попросить военный билет.

Можно ли заключить брак без него и какие данные после бракосочетания узнает о муже ТЦК, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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"При подаче заявления о государственной регистрации брака мужчина заполняет соответствующие графы для предоставления информации. В отдельной графе указывается, где именно военнообязанный состоит на учете, а также номер военного билета. При подаче заявления на брак у мужчины могут запросить военный билет. Однако ни одной нормой не предусмотрено, что его нужно обязательно предоставить", — сказала юрист.

По ее словам, даже при отсутствии военного билета в регистрации брака не откажут. Но после регистрации брака в Украине соответствующие инстанции передают данные о военнообязанном мужчине в ТЦК и СП об изменении семейного положения.

Напомним, право вручать повестки военнообязанным украинцам имеют работники ТЦК, а также работники сельских, поселковых и городских советов, руководители предприятий и даже учебных заведений, но на основании соответствующего распоряжения территориального центра комплектования.

война
брак
мобилизация
повестки
военный билет
ТЦК и СП

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