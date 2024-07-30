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Чи знижуватимуть мобілізаційний вік в Україні — відповідь Міноборони

30 липня 2024 08:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
У Мінобороні відповіли, чи буде в Україні зниження мобілізаційного віку
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: РБК-Україна/Віталій Носач
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гострої потреби у зниженні мобілізаційного віку в Україні зараз немає. Кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно більша за кількість людей, які зараз потрібні у війську.

Про це в інтерв'ю для NV у п'ятницю, 26 липня, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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"Нині кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож станом на зараз гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає", — наголосив Лазуткін.

Також представник Міноборони додав, що нормативно-правова база для розробки електронних повісток наразі відсутня.

"Юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни, але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, а не від Міністерства", — пояснив речник.

Нагадаємо, у Ковелі чоловік знищив мобілізаційні документи свого сина, коли тому вручали повістку. Батько вирвав із рук офіцера ТЦК облікову картку військовозобов'язаного, довідку військово-лікарської комісії, витяг з протоколів призовної комісії та розірвав їх на шматки.

Раніше ми розповідали, за яких умов можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років. З квітня 2024 року в Україні немає статусу "обмежено придатний", тож особи, які його мали, є військовозобов’язаними, навіть якщо їм менше 25 років.

Міноборони армія мобілізація військовозобов'язані військовослужбовці

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