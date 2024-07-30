В Минобороне ответили, будет ли в Украине снижение мобилизационного возраста

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: РБК-Украина/Виталий Носач

Острой потребности в снижении мобилизационного возраста в Украине сейчас нет. Количество обновивших военно-учетные данные значительно больше, чем количество людей, которые сейчас нужны в армии.

Об этом в интервью для NV в пятницу, 26 июля, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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"Сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска. Поэтому по состоянию на данный момент острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет", — подчеркнул Лазуткин.

Также представитель Минобороны добавил, что нормативно-правовая база для разработки электронных повесток отсутствует.

"Юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки, но для этого должна быть юридическая основа. Это зависит уже не от нас, не от Министерства", — пояснил спикер.

Напомним, в Ковеле мужчина уничтожил мобилизационные документы своего сына, когда тому вручали повестку. Отец вырвал из рук офицера ТЦК учетную карточку военнообязанного, справку военно-врачебной комиссии, выписку из протоколов призывной комиссии и разорвал их в клочья.

Ранее мы рассказывали, при каких условиях могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. С апреля 2024 года в Украине нет статуса "ограниченно пригодный", поэтому лица, которые его имели, являются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет.