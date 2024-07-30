В Минобороне ответили, будет ли в Украине снижение мобилизационного возраста

Будут ли снижать мобилизационный возраст в Украине — ответ Минобороны
Острой потребности в снижении мобилизационного возраста в Украине сейчас нет. Количество обновивших военно-учетные данные значительно больше, чем количество людей, которые сейчас нужны в армии.
Об этом в интервью для NV в пятницу, 26 июля, сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
Что говорят в Минобороны касательно понижения мобилизационного возраста
"Сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска. Поэтому по состоянию на данный момент острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет", — подчеркнул Лазуткин.
Также представитель Минобороны добавил, что нормативно-правовая база для разработки электронных повесток отсутствует.
"Юридических оснований для этого пока нет. Технически разработчики программы могут сделать это в те или иные сроки, но для этого должна быть юридическая основа. Это зависит уже не от нас, не от Министерства", — пояснил спикер.
Напомним, в Ковеле мужчина уничтожил мобилизационные документы своего сына, когда тому вручали повестку. Отец вырвал из рук офицера ТЦК учетную карточку военнообязанного, справку военно-врачебной комиссии, выписку из протоколов призывной комиссии и разорвал их в клочья.
Ранее мы рассказывали, при каких условиях могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. С апреля 2024 года в Украине нет статуса "ограниченно пригодный", поэтому лица, которые его имели, являются военнообязанными, даже если им меньше 25 лет.
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