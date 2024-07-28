Мобілізація українців до 25 років — в яких випадках варто чекати на повістку

Працівник ТЦК розмовляє з військовозобов'язаним чоловіком. Фото: скриншот з відео

В Україні військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 25 років можуть мобілізувати лише в окремих випадках. Деякі громадяни не знають законодавство та вважають це незаконним.

В Одеському територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки пояснили, в яких випадках можуть мобілізувати до 25 років.

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У ТЦК та СП зазначили, що чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати:

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

"обмежено придатний", тобто визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

З квітня 2024 року в Україні немає статусу "обмежено придатний". Особи, які його мали, залишаються військовозобов’язаними, навіть якщо їм менше 25 років.

У таких громадян можуть перевірити військово-облікові документи. У випадку, якщо немає актуальних, їх відправляють на повторне проходження військово-лікарської комісії.

Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати такі статуси:

Придатний до служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатний — вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;

непридатні до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.

Допис Одеського ТЦК. Фото: скриншот

Нагадаємо, ТЦК і СП згодом перестануть видавати повістки військовозобов'язаним на вулиці. Проте це станеться, якщо буде виконано кілька умов.

Також першими після оновлення військово-облікових даних на повістки слід чекати тим, хто має потрібну у Силах оборони військову спеціальність.