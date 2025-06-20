Святослав Паламар вважає, що невдалі дії ТЦК тільки мотивують хлопців йти до Азову

Заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України “Азов” Святослав Паламар. Фото: Вікімедіа

Один із провідних командирів "Азову" та захисник Маріуполя Святослав Паламар (позивний Калина) вважає, що негатив у бік ТЦК значно перебільшений. Поодинокі скандальні випадки бувають, але в цілому треба зрозуміти, що мобілізація є необхідною.

Про це заступник командира 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" заявив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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За словами Паламаря, бувають неправильні речі які роблять працівники ТЦК та СП, але йому здається, що вони не такі масові, як це показують людям. На думку Калини, можливо це спеціально підсвічується російським ІПСО, тобто посилюється акцент саме на негативі, але порушників треба притягати до відповідальності згідно із законом.

"Ті військовослужбовці ТЦК, що допустили порушення, мають бути наказані й все має бути збалансовано. Для мене, як командира, чим грубіше працює ТЦК, тим більше в мене людей. Тому що люди розуміють, що не хочуть попасти незрозуміло куди й обирають йти за рекрутингом до "Азову"", — каже Паламар.

Він стверджує, що є категорія військовозобов'язаних, які знають, що їх мобілізують, тому вже приготували "тривожну валізку" і визначили, що краще підуть служити саме до "Азову". Перед цим такі люди проходять вишкіл, готуються і чекають тільки отримання повістки, щоб йти відразу у рекрутинговий центр.

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