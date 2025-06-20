Святослав Паламар считает, что неудачные действия ТЦК только мотивируют ребят идти в Азов

Заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Святослав Паламар. Фото: Викимедиа

Один из ведущих командиров "Азова" и защитник Мариуполя Святослав Паламар (позывной Калина) считает, что негатив в сторону ТЦК значительно преувеличен. Единичные скандальные случаи бывают, но в целом надо понять, что мобилизация необходима.

Об этом заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" заявил в интервью Дмитрию Гордону.

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По словам Паламаря, бывают неправильные вещи, которые делают работники ТЦК и СП, но ему кажется, что они не такие массовые, как это показывают людям. По мнению Калины, возможно это специально подсвечивается российским ИПСО, то есть усиливается акцент именно на негативе, но нарушителей надо привлекать к ответственности по закону.

"Те военнослужащие ТЦК, допустившие нарушения, должны быть наказаны и все должно быть сбалансировано. Для меня, как командира, чем грубее работает ТЦК, тем больше у меня людей. Потому что люди понимают, что не хотят попасть непонятно куда и выбирают идти за рекрутингом в "Азов"", — говорит Паламар.

Он утверждает, что есть категория военнообязанных, которые знают, что их мобилизуют, поэтому уже приготовили "тревожный чемоданчик" и определили, что лучше пойдут служить именно в "Азов". Перед этим такие люди проходят обучение, готовятся и ждут только получения повестки, чтобы идти сразу в рекрутинговый центр.

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