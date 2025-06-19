Мобілізація з 1 липня 2025 року — хто з українців звільнений від служби в ЗСУ

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких на військову службу призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас певні категорії можуть бути звільненні від мобілізації тимчасово або назавжди.

Хто саме не підлягатиме мобілізації до лав ЗСУ в липні 2025 року, пише NV.

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Підстави для звільнення від мобілізації визначає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Не можуть бути мобілізованими такі категорії громадян:

чоловіки старші 60 років;

заброньовані працівники;

громадяни, які отримали статус осіб з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я (висновок надає ВЛК);

багатодітні батьки (три або більше дітей на утриманні віком до 18 років);

батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які виховують дитину з важкими захворюваннями;

жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які виховують дитину віком до 18 років з інвалідністю або повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

жінки та чоловіки (включаючи опікунів), які мають дітей-сиріт на утриманні або дітей віком до 18 років, позбавлених батьківської опіки;

чоловіки, в яких дружина або батьки мають інвалідність І або II групи;

постійні доглядальники за непрацездатними родичами;

жінки та чоловіки з неповнолітньою дитиною (дітьми), один з подружжя яких проходить військову службу у Збройних Силах України;

депутати Верховної Ради або Автономної Республіки Крим;

працівники Збройних Сил України, включно підприємства, установи та організації Міністерства оборони України та інші органи й організації у сфері державної безпеки (Служба безпеки, Національна гвардія, поліція, антикорупційні органи тощо).

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