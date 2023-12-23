Чим відрізняється контрактник від мобілізованого — розповідь військового

Українські контрактники. Фото: "АрміяInform"

Добровольці у ТЦК отримають два варіанти служби у ЗСУ — як мобілізовані чи як контрактники. Контрактна служба має кілька переваг, але необхідно зважати на правильне оформлення терміну контракту.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Два варіанти для добровольця

За словами Козятинського, для добровольця у територіальному центрі комплектування буде два варіанти оформлення на службу у Збройних силах України.

По-перше, це служба по мобілізації — для людей віком від 27 до 60 років або від 18 до 60 років для тих, хто проходив строкову військову службу чи військову кафедру.

Другим варіантом є служба за контрактом — для людей віком від 18 до 60 років.

Дмитро Козятинський наголосив, що особливої різниці між цими двома варіантами немає: "Контрактники не можуть звільнитися по догляду за трьома і більше дітьми, по догляду за чоловіком/дружиною з інвалідністю та якщо один із батьків (своїх чи дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I чи II групи".

Переваги та недоліки контрактної служби

Бойовий медик пояснив, що особи, які зараховуються на контрактну службу, таки отримують кілька переваг.

"Контрактники мають право на "підйомні" — одноразову виплату в розмірі однієї зарплати (приблизно 20 000 грн), а також можуть отримати іпотеку під 3% за програмою єОселя, в той час як мобілізованим доступна лише іпотека під 7%", — підкреслив Козятинський.

А от у питанні підписання контракту він наголосив на тому, що варто обирати варіант "до кінця особливого періоду", а не на конкретний термін (мінімум 3 роки).

"Зазвичай воєнкоми намагаються напарити саме контракт на 3 роки й морозяться, коли їх питають про інші типи контракту", — зазначив Дмитро Козятинський, додавши, що навіть коли трирічний контракт закінчиться, а війна триватиме, то демобілізації не відбудеться.

"Всі контракти автоматично продовжуються до кінця воєнного стану", — пояснив бойовий медик, запевнивши, що саме через це варто наполягати на підписанні контракту до кінця особливого періоду.

Нагадаємо, відомий військовий аналітик Євген Дикий у інтерв’ю Новини.LIVE розповів про три кроки, які допоможуть покращити мобілізацію в Україні.