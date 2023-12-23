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Чем отличается контрактник от мобилизованного — рассказ военного

23 декабря 2023 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Чем отличается контрактник от мобилизованного — рассказ военного
Украинские контрактники. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Добровольцы в ТЦК получат два варианта службы в ВСУ как мобилизованные или как контрактники. Контрактная служба имеет несколько преимуществ, но необходимо учитывать правильное оформление срока контракта.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Два варианта для добровольца

По словам Козятинского, для добровольца в территориальном центре комплектования будет два варианта оформления на службу в Вооруженных силах Украины.

Во-первых, это служба по мобилизации — для людей от 27 до 60 лет или от 18 до 60 лет для тех, кто проходил срочную военную службу или военную кафедру.

Вторым вариантом является служба по контракту — для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Дмитрий Козятинский подчеркнул, что особой разницы между этими двумя вариантами нет: "Контрактники не могут уволиться по уходу за тремя и более детьми, по уходу за супругом с инвалидностью и если один из родителей (своих или жены/супруга) является лицом с инвалидностью I или II группы" .

Достоинства и недостатки контрактной службы

Боевой медик объяснил, что лица, которые зачисляются на контрактную службу, получают несколько преимуществ.

"Контрактники имеют право на "подъемные" — одноразовую выплату в размере одной зарплаты (приблизительно 20 000 грн), а также могут получить ипотеку под 3% по программе есть Обитель, в то время как мобилизованным доступна только ипотека под 7%", — подчеркнул Козятинский.

А вот в вопросе подписания контракта он отметил, что следует выбирать вариант "до конца особого периода", а не на конкретный срок (минимум 3 года).

"Обычно военкомы пытаются напарить именно контракт на 3 года и морозятся, когда их спрашивают о других типах контракта", — отметил Дмитрий Козятинский, добавив, что даже когда трехлетний контракт закончится, а война будет продолжаться, демобилизация не произойдет.

"Все контракты автоматически продлеваются до конца военного положения", — объяснил боевой медик, заверив, что именно поэтому следует настаивать на подписании контракта до конца особого периода.

Напомним, известный военный аналитик Евгений Дикий в интервью Новини.LIVE рассказал о трех шагах, которые помогут улучшить мобилизацию в Украине.

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