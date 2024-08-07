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Чим відрізняється повістка нового зразка — пояснення юристів

7 серпня 2024 13:28
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор
Мобілізація в Україні — як виглядає повістка нового зразка
Вручення повістки чоловіку. Фото: REUTERS, Gleb Garanich
Ігор Семенюк - Редактор
Ігор Семенюк
Редактор

В Україні оновили форму повістку. Зокрема, з'явилися нові вимоги до оформлення та реєстрації повісток через Єдиний державний реєстр призовників.

Про це йдеться у п. 29 постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року.

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Відповідно до закону про мобілізацію, який чинний з 18 травня 2024 року, повістки вручають за новою формою.

У Постанові Кабміну затверджені нова форма та зміст повістки, де повинна міститися така інформація:

  • ПІБ і дата народження громадянина, якому адресована повістка;
  • найменування ТЦК та СП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ, що видав повістку;
  • мета виклику до ТЦК;
  • день, час та місце явки за викликом;
  • підпис посадової особи, яка видала повістку, дата підпису;
  • номер реєстрації повістки;
  • роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Основна відмінність нового зразка повістки полягає в тому, що з її тексту прибрали деякі формулювання. В оновленій версії повістки передбачені такі вимоги:

  • Повістка виписується через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів або її заповнює представник ТЦК та СП вручну.
  • Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або підписує особисто та завіряє гербовою печаткою.
  • Реєстраційний номер повістки вноситься до Єдиного державного реєстру призовників.

Крім того, більше не потрібно видавати розпорядження начальника для виклику до ТЦК, оскільки тепер це замінюється на реєстрацію повістки в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

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