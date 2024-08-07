Мобілізація в Україні — як виглядає повістка нового зразка

Вручення повістки чоловіку. Фото: REUTERS, Gleb Garanich

В Україні оновили форму повістку. Зокрема, з'явилися нові вимоги до оформлення та реєстрації повісток через Єдиний державний реєстр призовників.

Про це йдеться у п. 29 постанови Кабміну №560 від 16 травня 2024 року.

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Який вигляд має повістка нового зразка

Відповідно до закону про мобілізацію, який чинний з 18 травня 2024 року, повістки вручають за новою формою.

У Постанові Кабміну затверджені нова форма та зміст повістки, де повинна міститися така інформація:

ПІБ і дата народження громадянина, якому адресована повістка;

найменування ТЦК та СП або його відділів чи відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіонального органу СБУ, що видав повістку;

мета виклику до ТЦК;

день, час та місце явки за викликом;

підпис посадової особи, яка видала повістку, дата підпису;

номер реєстрації повістки;

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Основна відмінність нового зразка повістки полягає в тому, що з її тексту прибрали деякі формулювання. В оновленій версії повістки передбачені такі вимоги:

Повістка виписується через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів або її заповнює представник ТЦК та СП вручну.

Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або підписує особисто та завіряє гербовою печаткою.

Реєстраційний номер повістки вноситься до Єдиного державного реєстру призовників.

Крім того, більше не потрібно видавати розпорядження начальника для виклику до ТЦК, оскільки тепер це замінюється на реєстрацію повістки в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів.