Мобилизация в Украине — как выглядит повестка нового образца

Вручение повестки мужчине. Фото: REUTERS, Gleb Garanich

В Украине обновили форму повестку. В частности, появились новые требования к оформлению и регистрации повесток через Единый государственный реестр призывников.

Об этом говорится в п. 29 постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.

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Как выглядит повестка нового образца

Согласно закону о мобилизации, действующему с 18 мая 2024 года, повестки вручают по новой форме.

В постановлении Кабмина утверждена новая форма и содержание повестки, где должна содержаться следующая информация:

ФИО и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК и СП или его отделов или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ, издавшего повестку;

цель вызова в ТЦК;

день, время и место явки по вызову;

подпись должностного лица, выдавшего повестку, дата подписи;

номер регистрации повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Основное отличие нового образца повестки состоит в том, что из ее текста убрали некоторые формулировки. В обновленной версии повестки предусмотрены следующие требования:

Повестка выписывается через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов или заполняет ее представитель ТЦК и СП вручную.

Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или подписывает лично и заверяет гербовой печатью.

Регистрационный номер повестки вносится в Единый государственный реестр призывников.

Кроме того, больше не нужно выдавать распоряжения начальника для вызова в ТЦК, поскольку теперь это заменяется регистрацией повестки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.