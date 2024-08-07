Мобилизация в Украине — как выглядит повестка нового образца

Чем отличается повестка нового образца — объяснение юристов
В Украине обновили форму повестку. В частности, появились новые требования к оформлению и регистрации повесток через Единый государственный реестр призывников.
Об этом говорится в п. 29 постановления Кабмина №560 от 16 мая 2024 года.
Как выглядит повестка нового образца
Согласно закону о мобилизации, действующему с 18 мая 2024 года, повестки вручают по новой форме.
В постановлении Кабмина утверждена новая форма и содержание повестки, где должна содержаться следующая информация:
- ФИО и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;
- наименование ТЦК и СП или его отделов или соответствующего подразделения разведывательных органов, Центрального управления или регионального органа СБУ, издавшего повестку;
- цель вызова в ТЦК;
- день, время и место явки по вызову;
- подпись должностного лица, выдавшего повестку, дата подписи;
- номер регистрации повестки;
- разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.
Основное отличие нового образца повестки состоит в том, что из ее текста убрали некоторые формулировки. В обновленной версии повестки предусмотрены следующие требования:
- Повестка выписывается через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов или заполняет ее представитель ТЦК и СП вручную.
- Руководитель ТЦК накладывает на повестку квалифицированную электронную подпись или подписывает лично и заверяет гербовой печатью.
- Регистрационный номер повестки вносится в Единый государственный реестр призывников.
Кроме того, больше не нужно выдавать распоряжения начальника для вызова в ТЦК, поскольку теперь это заменяется регистрацией повестки в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Читайте Новини.LIVE!