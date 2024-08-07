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Робота і догляд за людиною з інвалідністю — чи є право на відстрочку

7 серпня 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю - робота і догляд одночасно - анулювання відстрочки
Чоловік з батьком, який має інвалідність. Фото: elitpansionat.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни України мають право оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близькими родичами, зокрема батьками з інвалідністю. На це право не вплине навіть наявність офіційної роботи — хоча на державну компенсацію за догляд за людиною з інвалідністю такий громадянин розраховувати не зможе.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для догляду за родичами з інвалідністю

В Україні триває оголошена після запровадження воєнного стану загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян України.

Частина військовозобов’язаних має право на відстрочку з різних причин — зокрема, для догляду за близькими родичами, які мають інвалідність.

Чи не анулює офіційна робота право на відстрочку

Іноді громадяни, які доглядають за батьками з інвалідністю, мають ще й офіційну роботу. Це створює для них деякі проблеми.

"Якщо син буде офіційно працевлаштований, то він не зможе отримати довідку про компенсацію за догляд на непрофесійній основі", — пояснив Юрій Айвазян.

Втім, додав юрист, це не впливає на можливість отримання відстрочки.

"Проте для оформлення відстрочки він може отримати акт встановлення факту догляду (Додаток 8 до постанови КМУ №560)", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що для догляду за близькими родичами військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно подати до ТЦК заяву, свідоцтво про народження (якщо догляд передбачається за батьками) та документ із зазначенням групи інвалідності.

Також ми інформували, чи можливо отримати відстрочку за наявності батьків-пенсіонерів. 

інвалідність мобілізація відстрочка військовозобов'язані особа з інвалідністю

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