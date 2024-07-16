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Чим відрізняються перша і друга черги оперативного резерву

16 липня 2024 15:18
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Оперативний резерв, деталі і відмінності першої та другої хвиль
Ветерани АТО – перша черга оперативного резерву. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Першими під час процесу мобілізації до Збройних сил України викликають колишніх військових, які мають бойовий досвід та не старші 40 років. Ця категорія називається першою чергою оперативного резерву.

Про це повідомляє Асоціація правників України.

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Чотири черги мобілізації

Усі українські військовозобов’язані є поділеними на чотири черги мобілізації.

Це:

  • перша та друга черги оперативного резерву;
  • мобілізаційний резерв;
  • громадський резерв.

Що таке оперативний резерв

Найпершими мають бути мобілізованим військовозобов’язані громадяни, які входять до першої черги оперативного резерву.

До неї входять колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або однією із хвиль мобілізації.

Далі в процес мобілізації включається друга черга оперативного резерву.

Це військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили у Збройних силах України за контрактом.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко наголосила, що відповідальність за мобілізацію лежить на Генеральному штабі ЗСУ, який визначає критерії призову. 

Додамо, раніше ми писали, що, сплативши штраф за порушення правил військового обліку та мобілізації, військовозобов'язаний не звільняється від призову. 

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