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Призов військовозобов'язаних, які оновили дані — у Міноборони пояснили механізм

16 липня 2024 12:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — як будуть призивати військовозобов'язаних, які оновили дані
Військовозобов'язані чоловіки в ТЦК та СП. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відповідальність за мобілізацію лежить на Генеральному штабі ЗСУ, який визначає критерії призову. Згодом у територіальних центрах комплектування формують переліки військовозобов'язаних згідно з потребами та викликають їх до себе.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю для "єПитання".

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За словами Черногоренко, зараз відповідальність за здійснення військового задуму лежить на Генеральному штабі ЗСУ. Там визначають мобілізаційні потреби, професійні навички та вікові критерії необхідних фахівців. 

"Генштаб відправляє запит з певними критеріями, наприклад відсутність відстрочки бронювання. Раніше часто траплялося, що повістки отримували заброньовані люди, що призводило до витрати часу та нервів. Наразі цього хаосу вдалося уникнути завдяки роботі на рівні реєстру. Ми відсікаємо всіх, хто заброньований, усіх, у кого є відстрочка, і працюємо з тими критеріями, які нам дає Генштаб ЗСУ", — зазначила заступниця міністра оборони.

Вона наголосила, що реєстр дозволяє централізовано та швидко отримувати правдиву інформацію про всіх військовозобов'язаних. Це робить процес оповіщення швидшим та більш цільовим.

"Представники територіального центру комплектування формують переліки відповідно до критеріїв та автоматично запрошують до ТЦК та СП. Далі відбувається робота з військовозобов'язаними: направлення на ВЛК, уточнення даних та інші процедури", — сказала Черногоренко.

Нагадаємо, у Міноборони працюють над тим, щоб військовозобов'язані мали можливість оформити відстрочку онлайн. Проблемою є те, що є низка даних, яких немає в електронних базах, тому цей процес перебуває в активній розробці.

Раніше ми писали, що, сплативши штраф за порушення правил військового обліку та мобілізації, військовозобов'язаний не звільняється від призову. 

війна Україна військовий облік мобілізація повістки бронювання війна в Україні відстрочка ТЦК та СП

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