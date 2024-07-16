Оперативный резерв, детали и отличия первой и второй волн

Ветераны АТО – первая очередь оперативного резерва. Фото: "АрмияInform"

Первыми во время процесса мобилизации в Вооруженные силы Украины вызывают бывших военных, имеющих боевой опыт и не старше 40 лет. Эта категория называется в первую очередь оперативного резерва.

Об этом сообщает Ассоциация юристов Украины.

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Четыре очереди мобилизации

Все украинские военнообязанные разделены на четыре очереди мобилизации.

Это:

первая и вторая очереди оперативного резерва;

мобилизационный резерв;

гражданский резерв.

Что такое оперативный резерв

Первыми должны быть мобилизованными военнообязанные граждане, которые входят в первую очередь оперативного резерва.

В нее входят бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, имеющие боевой опыт и отслужившие в армии по контракту или одной из волн мобилизации.

Далее в процесс мобилизации включается вторая очередь оперативного резерва.

Это военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие в Вооруженных силах Украины по контракту.

Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко подчеркнула, что ответственность за мобилизацию лежит на Генеральном штабе ВСУ, определяющем критерии призыва.

Ранее мы писали, что, уплатив штраф за нарушение правил военного учета и мобилизации, военнообязанный не освобождается от призыва.