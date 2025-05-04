Чмут вважає, що мобілізація 20-річних не вирішить проблеми ЗСУ

Тарас Чмут. Фото: скріншот

В Україні необхідне зниження мобілізаційного віку до 20 років. Однак це не вирішить усіх проблем Сил оборони, і це буде одноразова акція, яка нічого не дасть.

Про це в інтерв'ю LIGA.NET заявив директор Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" Тарас Чмут.

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"Чи підтримую я її (мобілізацію з 20 років. — Ред.)? Так, підтримував і підтримую, і вважаю, що це правильно. Але це — як тоді, так і зараз — одноразова акція", — сказав Чмут.

Він також пояснив, що навіть якщо мобілізаційний вік знизять до 20 років, після цього додатково призвуть 50 чи 100 тисяч осіб, то структура Сил оборони залишиться незмінною. І ці молоді люди опиняться в тих самих навчальних центрах і приєднаються до тих самих бригад, які є зараз.

"В існуючій зараз архітектурі військового управління це просто нічого не дасть. А другого шансу отримати велику кількість фізично молодих, здорових і ще не виснажених людей у нас не буде. Тому тут не все так лінійно, як може здатися. Це не про дію в один крок, типу давайте всіх зараз мобілізуємо і щось станеться. Нічого не станеться", — наголосив голова фонду "Повернись живим".

Також Чмут вважає, що мобілізація чоловіків із 20 років просто зараз призведе лише до їхньої втрати. Крім того, потрібно піднімати розуміти, що в умовах такої активної війни, як в Україні, армії вкрай необхідні молоді люди.

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