Чмут считает, что мобилизация 20-летних не решит проблемы ВСУ

Тарас Чмут. Фото: скриншот

В Украине необходимо снижение мобилизационного возраста до 20 лет. Однако это не решит всех проблем Сил обороны, и это будет одноразовая акция, которая ничего не даст.

Об этом в интервью LIGA.NET заявил директор Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" Тарас Чмут.

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"Поддерживаю ли я ее (мобилизацию с 20 лет. — Ред.)? Да, поддерживал и поддерживаю, и считаю, что это правильно. Но это — как тогда, так и сейчас — одноразовая акция", — сказал Чмут.

Он также пояснил, что даже если мобилизационный возраст будет снижен до 20 лет, после этого дополнительно призвать 50 или 100 тысяч человек, то структура Сил обороны останется неизменной. И эти молодые люди окажутся в тех же учебных центрах и присоединятся к тем же бригадам, которые есть сейчас.

"В существующей сейчас архитектуре военного управления это просто ничего не даст. А второго шанса получить большое количество физически молодых, здоровых и еще не истощенных людей у нас не будет. Поэтому здесь не все так линейно, как может показаться. Это не о действии в один шаг, типа давайте всех сейчас мобилизуем и что-то произойдет. Ничего не произойдет", — подчеркнул глава фонда "Повернись живим".

Также Чмут считает, что мобилизация мужчин с 20 лет прямо сейчас приведет лишь к их потере. Кроме того, нужно поднимать понимать, что в условиях такой активной войны, как в Украине, армии крайне необходимы молодые люди.

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