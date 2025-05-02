Мобилизация в мае 2025 — кого могут призвать исключительно по собственному желанию

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 8 августа 2025 года. А это значит, что военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет и в дальнейшем будут призывать на военную службу. В то же время украинское законодательство определяет категории лиц, которые могут присоединиться к рядам ВСУ исключительно по собственному желанию.

Кого имеют право мобилизовать исключительно по добровольному согласию, сообщаем далее в нашей статье.

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Кто может присоединиться в ряды ВСУ исключительно добровольно

К гражданам, не подлежащим призыву без добровольного согласия, относятся:

мужчины в возрасте от 18 до 25 лет;

женщины в возрасте до 60 лет, если ВВК признает их пригодными по состоянию здоровья;

лица с инвалидностью I, II, III группы, если ВВК признает их пригодными (именно эта категория граждан имеет ограничения по прохождению военной службы, в частности их не могут отправлять в боевые части);

лица, призывного возраста, имеющие право на отсрочку;

лица, которые были во вражеском плену и вернулись в Украину в рамках обменов.

Все вышеперечисленные категории могут добровольно заключить контракт. Для этого можно обратиться в рекрутинговый центр или в ТЦК и СП по месту регистрации.

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Какие требования к добровольцам

К таким кандидатам будут выдвигаться следующие основные требования:

пригодность к военной службе по медицинским показателям;

физическая подготовка и психологическая устойчивость;

образование не ниже полного среднего (9 классов);

возраст от 18 до 45 лет, а во время действия военного положения — до 60 лет;

отсутствие судимостей.

Стоит напомнить, что юноши в возрасте от 18 до 25 лет в рамках проекта "Контракт 18-24" имеют возможность подписать контракт на один год. В таком случае доброволец может рассчитывать на миллион гривен от государства, беспроцентную ипотеку и соцпакет.

Важно: данный контракт предусматривает исключительно боевые должности.

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