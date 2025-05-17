Чоловік проігнорував дві повістки та відмовився від мобілізації — як його покарав суд

Чоловік із жінкою у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: varta1.com.ua

У Черкаській області чоловік, якому двічі виписували повістки, ухилився від мобілізації. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Христинівський районний суд Черкаської області ухвалив 1 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у травні минулого року фігуранта визнали придатним до військової служби. Наприкінці червня йому вручили повістку, однак до ТЦК та СП чоловік після цього не прийшов. Другу повістку він отримувати категорично відмовився.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений свою провину визнав. Чоловік пояснив, що проігнорував першу повістку, оскільки хворів.

"Про причину неявки не повідомив, за повторною повісткою в центр не з'явився. Стверджує, що проходити військовому службу категорично відмовляється", — йдеться у вироку.

Чоловіка визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку рішення суду можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Луцьку винесли вирок чоловіку, який погрожував пістолетом поліцейським і працівникам ТЦК та СП. Його засудили до року іспитового строку.

Також ми повідомляли, що в Чернівецькій області чоловік намагався підкупити прикордонника, тому що хотів виїхати за кордон до своєї хворої дружини. За вчинене він проведе п'ять років у в'язниці.