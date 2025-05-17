Мужчина проигнорировал две повестки и отказался от мобилизации — как его наказал суд

Мужчина с женщиной в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

В Черкасской области мужчина, которому дважды выписывали повестки, уклонился от мобилизации. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Христиновский районный суд Черкасской области вынес 1 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в мае прошлого года фигуранта признали пригодным к военной службе. В конце июня ему вручили повестку, однако в ТЦК и СП мужчина после этого не пришел. Вторую повестку он получать категорически отказался.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину признал. Мужчина пояснил, что проигнорировал первую повестку, поскольку болел.

"О причине неявки не сообщил, по повторной повестке в центр не явился. Утверждает, что проходить военную службу категорически отказывается", — говорится в приговоре.

Мужчину признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. В течение 30 дней со дня провозглашения приговора решение суда можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Луцке вынесли приговор мужчине, который угрожал пистолетом полицейским и работникам ТЦК и СП. Его приговорили к году испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Черновицкой области мужчина пытался подкупить пограничника, потому что хотел выехать за границу к своей больной жене. За совершенное он проведет пять лет в тюрьме.