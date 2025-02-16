Громадянин інформував в месенджер про місця знаходження груп ТЦК і отримав вирок суду

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Суд Тернопільської області розглянув справу проти жителя с. Городниця Тернопільського району. Він, знаючи, що діяльність ТЦК зі здійснення мобілізаційних заходів викликала широкий резонанс в суспільстві, умисно вирішив перешкодити їхній законній діяльності.

Про результат розгляду справи йдеться на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

В месенджері "Viber" він вступив у групу на дев'ять тисяч підписників та повідомляв про знаходження груп ТЦК. Постійно перебуваючи в роз'їздах поміж селами області він інформував групу про час та місце роботи груп інформування ТЦК.

Таким чином він сприяв бажаючим ухилитися від виконання військового обов`язку і створював перепони для встановлення мобілізаційного ресурсу держави.

На суді обвинувачений визнав свою вину в скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення. З прокурором підсудний уклав угоду про визнання винуватості. Прокурор у судовому засіданні просив затвердити цю угоду.

Що вирішив суд

Заслухавши учасників судового провадження суд вирішив визнати громадянина винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, призначивши йому узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років.

Також суд вирішив звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком півтора року.

Нагадаємо, у Волинській області судили жінку, яка інформувала через Viber про перебування працівників ТЦК та СП на вулицях.

А у Львові чоловік опинився в суді, бо вдавав, що він працівник СБУ, коли його зупинила поліція.