Гражданин информировал в мессенджер о местах нахождения групп ТЦК и получил приговор суда

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Суд Тернопольской области рассмотрел дело против жителя с. Городница Тернопольского района. Он, зная, что деятельность ТЦК по осуществлению мобилизационных мероприятий вызвала широкий резонанс в обществе, умышленно решил помешать их законной деятельности.

О результате рассмотрения дела говорится на портале Опендатабот.

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Детали дела

В мессенджере "Viber" он вступил в группу на девять тысяч подписчиков и сообщал о нахождении групп ТЦК. Постоянно находясь в разъездах между селами области он информировал группу о времени и месте работы групп информирования ТЦК.

Таким образом он способствовал желающим уклониться от выполнения воинского долга и создавал препятствия для установления мобилизационного ресурса государства.

На суде обвиняемый признал свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения. С прокурором подсудимый заключил соглашение о признании виновности. Прокурор в судебном заседании просил утвердить это соглашение.

Что решил суд

Заслушав участников судебного производства суд решил признать гражданина виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, назначив ему согласованное сторонами наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Также суд решил освободить обвиняемого от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком полтора года.

Напомним, в Волынской области судили женщину, которая информировала через Viber о пребывании работников ТЦК и СП на улицах.

А во Львове мужчина оказался в суде, потому что делал вид, что он работник СБУ, когда его остановила полиция.