Чоловік, який хворів на туберкульоз, відмовився від повістки — який вирок суду

Засідання Кіровського районного суду у справі про ухилення від мобілізації. Ілюстративне фото: Суспільне Кропивницький

У Луцьку чоловік відмовився від повістки, оскільки хворів на туберкульоз. Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області, він отримав три роки позбавлення волі.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Про що йшлося на судовому засіданні

Зазначається, що чоловіка визнали придатним до військової служби. У квітні цьогоріч він відмовився від повістки, яку йому намагались вручити працівники ТЦК. Однак під час судового засідання провину не визнав та заявив, що ніякої повістки не отримував.

"Він відмовився, бо багато років був непридатним до військової служби у зв’язку з наявності хвороби на туберкульоз. Винним себе не визнає, тому що 19.04.2023 року не прибув до ТЦК, оскільки повістку йому не вручили", — зазначено в поясненні підсудного.

За словами представників ТЦК, чоловік не погодився взяти повістку, чим ухилився від призову.

Чи дійсно чоловік хворий на туберкульоз

Під час засідання свідок, виконувачка обов’язків генерального директора в комунальному підприємстві "Волинській обласний фтизіопульмонологічний медичний центр" зазначила, що чоловіка обстежили, він здоровий.

"...підсудного обстежили лікарі і встановили, що останній повністю здорова людина. Були поодинокі явища на легенях, які свідчили про перенесений туберкульоз", — пояснила вона.

Таким чином згідно з рішенням суду, чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі. Однак вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що в Луцьку судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він заявляє, що має камені в нирках і зір мінус дев’ять, однак військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати.