У Луцьку судили чоловіка, який має проблеми зі здоров'ям, за ухилення від мобілізації

Обвинувачений чоловік та суддя. Фото: скриншот з відео

У Луцьку судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він заявляє, що має камені в нирках і зір мінус дев’ять, однак військово-лікарська комісія визнала його придатним воювати.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Аверс".

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Суд за ухилення від мобілізації

Днями чоловік почув свій вирок у Луцькому міськрайонному суді. Раніше йому вручили повістку на блокпосту. Він розповів, що один з лікарів ВЛК визнав його придатним до війська, попри численні захворювання.

"Вручили повістку на блокпосту, сказали оновити дані в ТЦК, а закінчилося судом. Вже дві ВЛК пройшов, проходив усіх лікарів. Завели в кабінет, щось там попідписував. Мені кажуть: все, виїжджаєш. Я їм показую УЗД перед першою ВЛК, що в мене деблокована нирка — це трошки серйозно. Вона починає відмирати від каменів. Вони запитали, чого раніше цього не казав", — розповів на суді Ігор.

Чоловік визнав свою вину частково. На суді він захищав себе сам. На черговому засіданні мали допитати свідків-медиків з ВЛК та розібратися, чи справді лучанин здоровий, як визначила ВЛК. Ігор каже, що лікарі до суду не прийшли.

Суд призначив обвинуваченому один рік умовного покарання. Ігор додав, що буде лікуватися.

Нагадаємо, один із серйозних викликів, з яким стикаються ТЦК, полягає в тому, що багато людей ігнорують норми військового обліку. Для виявлення таких осіб ТЦК почали вручати оповіщення на КПП, у громадських місцях і навіть приватних домоволодіннях.

Також ми писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла детально розповіла, що готується у законопроєкті щодо змін процесу мобілізації в Україні. Вона наголосила, що це все ще проєкт, військові подали суто жорсткі норми. Наразі влада опрацьовує реалістичну модель.