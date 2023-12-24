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Мужчина, болевший туберкулезом, отказался от повестки — какой приговор суда

24 декабря 2023 02:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мужчина, болевший туберкулезом, отказался от повестки — какой приговор суда
Заседание Кировского районного суда по делу об уклонении от мобилизации. Иллюстративное фото: Суспільне Кропивницький
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Луцке мужчина отказался от повестки, поскольку болел туберкулезом. Согласно приговору Луцкого горрайонного суда Волынской области, он получил три года лишения свободы.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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О чем говорилось на судебном заседании

Отмечается, что мужчину сочли годным к военной службе. В апреле он отказался от повестки, которую ему пытались вручить работники ТЦК. Однако во время судебного заседания вину не признал и заявил, что никакой повестки не получал.

"Он отказался, потому что много лет был непригоден к военной службе в связи с наличием болезни туберкулезом. Виновным себя не признает, потому что 19.04.2023 года не прибыл в ТЦК, поскольку повестку ему не вручили", — говорится в объяснении подсудимого.

По словам представителей ТЦК, мужчина не согласился взять повестку, чем уклонился от призыва.

Действительно ли мужчина болен туберкулезом

Во время заседания свидетельница, исполняющая обязанности генерального директора в коммунальном предприятии "Волынский областной фтизиопульмонологический медицинский центр" отметила, что мужчину обследовали, он здоров.

"...подсудимого обследовали врачи и установили, что последний полностью здоровый человек. Были единичные явления на легких, свидетельствовавших о перенесенном туберкулезе", — пояснила она.

Таким образом, согласно решению суда, мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Однако приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что в Луцке судили мужчину за уклонение от мобилизации. Он заявляет, что имеет камни в почках и зрение минус девять, однако военно-врачебная комиссия сочла его годным воевать.

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