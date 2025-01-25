Як суд покарав чоловіка, який повідомляв про місця, де працівники ТЦК та СП, видавали повістки

Будівля Корольовського районного суду міста Житомира. Фото: kl.zt.court.gov.ua

Житель Житомира в Telegram повідомляв про місця, де військовослужбовці ТЦК та СП видавали повістки. Чоловіка оштрафували.

Про це йдеться у вироку, який Корольовський районний суд міста Житомира ухвалив у вівторок, 21 січня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у період від 31 травня по 12 жовтня 2024 року фігурант на постійній основі публікував у Telegram-каналі інформацію стосовно місць видачі повісток. Таким чином він перешкоджав законній діяльності ЗСУ.

"Втрутився в законну діяльність відповідних ТЦК та СП і створив перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів", — йдеться у вироку.

Рішення суду

У листопаді 2024 року обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Пом'якшувальними обставинами суд визнав те, що фігуранта раніше не судили, він не перебуває на обліках у нарколога та психіатра, позитивно характеризується за місцем проживання й пообіцяв, що більше не вчинятиме порушень. Чоловіку призначили покарання у вигляді сплати 170 тисяч гривень штрафу.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік проігнорував кілька повісток, тому що, попри висновок ВЛК, яка визнала його придатним, вважав, що стан здоров'я не дозволяє йому служити. Порушника засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Закарпатській області чоловік відмовився отримувати повістку, пояснивши це тим, що боїться воювати, а його брат вже служить у ЗСУ. За вчинене військовозобов'язаний проведе у в'язниці понад три роки.