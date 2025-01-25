Как суд наказал мужчину, который сообщал о местах, где работники ТЦК и СП, выдавали повестки

Здание Королевского районного суда города Житомира. Фото: kl.zt.court.gov.ua

Житель Житомира в Telegram сообщал о местах, где военнослужащие ТЦК и СП выдавали повестки. Мужчину оштрафовали.

Об этом говорится в приговоре, который Королевский районный суд города Житомира вынес во вторник, 21 января.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в период с 31 мая по 12 октября 2024 года фигурант на постоянной основе публиковал в Telegram-канале информацию о местах выдачи повесток. Таким образом он препятствовал законной деятельности ВСУ.

"Вмешался в законную деятельность соответствующих ТЦК и СП и создал препятствия, преграды в деятельности ВСУ и других военных формирований, что привело к общественно-опасным последствиям в виде неосуществления в полном объеме в определенные сроки мобилизационных мероприятий", — говорится в приговоре.

Решение суда

В ноябре 2024 года обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Смягчающими обстоятельствами суд признал то, что фигуранта ранее не судили, он не состоит на учете у нарколога и психиатра, положительно характеризуется по месту жительства и пообещал, что больше не будет совершать нарушений. Мужчине назначили наказание в виде уплаты 170 тысяч гривен штрафа.

В течение 30 дней со дня провозглашения приговора судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина проигнорировал несколько повесток, потому что, несмотря на заключение ВВК, которая признала его годным, считал, что состояние здоровья не позволяет ему служить. Нарушителя приговорили к трем годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области мужчина отказался получать повестку, объяснив это тем, что боится воевать, а его брат уже служит в ВСУ. За совершенное военнообязанный проведет в тюрьме более трех лет.