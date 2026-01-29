Заброньований ухилився від мобізації — що вирішив суд

Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото ілюстративне: Львівський обласний ТЦК та СП

Житель Полтавщини ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік має бронювання, але до кримінальної відповідальності його все ж таки притягнули.

Про це 27 січня повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Деталі справи

За даними слідства, фігурант перебував на військовому обліку та пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. 18 червня минулого року чоловіку вручили мобізаційне розпорядження та повістку, згідно з якою він мав 25 червня прибути для відправлення до навчального центру. У визначений час до пункту збору фігурант не з'явився, хоча не мав підстав для відстрочки.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік зізнався, що не прибув до військкомату, тому що злякався. Також він повідомив, що від листопада минулого року має бронювання.

За ухилення від мобілізації обвинуваченого засудили до трьох років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового. Відповідне рішення ухвалив Чутівський районний суд Полтавської області.

